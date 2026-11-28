Извор:
АТВ
У новом издању 'Аграра' истражујемо како сачувати здравље животиња – пријети ли нашим фармама афричка куга свиња и бруцелоза. Разговарамо са Негославом Лукићем, помоћником министра за ветеринарство.
Водимо вас на традиционални свињокољ – на шта морају обратити пажњу наши домаћини, али и потрошачи.
Ако не знате шта је прело, откривамо вам како чува традицију и обичаје.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
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