Извор:
АТВ
Скупштина Града Бањалука послије више од три мјесеца...нови одборници у клупама послије двије године...проблеми града гомилају се годинама...
Ауторска емисија Предрага Ћурковића која „распакује“ глобалне и домаће теме, догађаје и актере и даје им сасвим нови увид.
„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму