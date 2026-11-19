Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о безбједном лијечењу у психијатријским установама.
Иза затворених врата психијатрије! Безбједност одговорност и лијечење. Трагедија као опомена.
За „Битно” говоре: др Ненад Бјелица директор Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“Београд, др Нера Зивлак-Радуловић начелник Клинике за психијатрију УКЦ Републике Српске и др Божидарка Перковић, специјалиста психијатрије, помоћник директора за медицинске послове и начелник мушког рехабилитационог одјељења, специјална болница за психијатрију “ Соколац”.
Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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