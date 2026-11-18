Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута - испод бањалучког Кастела откривена је средњовјековна некропола са 16 појединачних скелета. Између осталог и посмртни остаци дјеце и двије заједничке гробнице. Најстарији анализирани налаз датира из 14. вијека (око 1380. године).
Ко су били људи сахрањени испод данашње тврђаве? Како су живјели и шта њихови посмртни остаци откривају о прошлости Бањалуке?
Колико историје још лежи под нашим ногама и земљом којом ходамо?
Какве тајне Кастел тек треба да открије?
За „Битно” говоре: Ивана Панџић, археолог, ванредни професор Филозофског факултета УНИБЛ, Борис Радић, виши стручни сарадник за археологију у Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Јована Бојанић, студент друге године историје на Филозофском факултету УНИБЛ и Ђорђе Куриџа, студент четврте године историје на Филозофском факултету УНИБЛ.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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