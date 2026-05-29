Битно: Мека моћ и утицај креативних индустрија на имиџ државе

Извор:

АТВ

29.05.2026 14:42
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о мекој моћи и утицају креативних индустрија на имиџ државе.

Док свијет кључа и док се геополитичке карте поново прекрајају тешком артиљеријом, нуклеарним пријетњама и економским санкцијама, паралелно се води још један, далеко суптилнији рат. Рат за ваше вријеме, новац и пажњу. Тај фронт нема линију разграничења, он се налази у вашим телевизорима, слушалицама и у вашим телефонима. Док неки моћ демонстрирају силом, на другој страни се не пуца, тамо се заводи. Управо то је дефиниција меке моћи, стратегије којом вас једна нација натјера да се заљубите у њен стил живота, проговорите њен језик и добровољно јој дате свој новац. То је индустрија која сиромаштво пакује у егзотику, а политичке интересе у поп хитове.

За 'Битно' говоре: Душка Вучинић, шеф Службе за односе с јавношћу и корпоративни имиџ РТС-а, Војислав Савић, политиколог, Ненад Новаковић, професор менаџмента у култури и Биљана Савић, економиста.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Вања Мишић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

