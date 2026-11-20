Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута - Тиранија безбједности: Гдје су нестала разбијена кољена?
Како су разбијена кољена, прљаве мајице и непланирана доколица, постали окидачи за родитељску панику и осуду околине?
У ком смо тренутку дечију досаду прогласили за занемаривање, а дјечију самосталност за ризик?
Да ли одгајамо отпорне људе или стварамо генерацију неспремну за најмањи животни ударац?
Колико је родитељски страх заправо запакована потреба за контролом и друштвеним престижем?
За „Битно” говоре: Бранислав Бане Ђаковић, професор, диригент и оснивач дјечијег хора 'Врапчићи', Милица Дробац Павићевић, професор на Одсјеку за психологију Филозофског факултета УНИБЛ и Универзитета у НК, директор 'Наум-а' и Татјана Марковић, дјечији психолог.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Верица Калаба.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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