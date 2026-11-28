Извор:
АТВ
„Енерго клуб“ и ове недјеље доноси енерго актуелности из Српске.
Хидроелектране у Српској раде пуним капацитетом, док обилне падавине отежавају рад термоелектрана.
Да ли су електродистрибуције у Српској спремне за зиму и какви су планови за нова улагања?
У којој су фази пројекти соларних електрана у Требињу и вјетропарка у Берковићима одговара Јовица Влатковић, извршни директор за инвестициони развој ЕРС-а.
„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
„Енерго клуб ” субота у 18 часова и 20 минута.
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