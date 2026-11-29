Аутор:Никола Лучић
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Кошаркашка репрезентација Србије савладала је Италију убједљивим резултатом 102:76 и направила велики корак ка пласману на Свјетско првенство.
Пред пуним трибинама дворане “Александар Николић” изабраници Душана Алимпијевића показали су снагу против Италијана који су у прошлости итекако знали да им направе проблеме. Када су у саставу играчи који наступају у евролигашким клубовима, онда је то потпуно друга Србија.
Сјајно је меч почео Марко Гудурић који је већ у првој четвртини био двоцифрен, а када му се придружио Филип Петрушев, предност је отишла на 20 поена разлике. Италија је у првом полувремену била немоћна, “орлови” су послије првих 20 минута водили резултатом 52:33.
Ако је и било недоумица око побједника онда су у трећој четвртини отклоњене све дилеме. Србија је контролисала сва дешавања на паркету и пред посљедњих десет минута имала 20 поена предности (69:49).
Посљедња четвртина била је само формалност и “орлови” су рутински привели посао крају.
Марко Гудурић био је најефикаснији у побједничком тиму са 27 поена, пратили су га Ален Смаилагић са 18, те Филип Петрушев и Василије Мицић са по 14 поена.
Италију је предводио Нико Менион са 17 поена.
До краја квалификација Србију очекују још двије утакмице. Прво ће крајем фебруара гостовати Исланду, а првог марта у Београд стиже Литванија.
На табели групе Ј води Турска са омјером 9/1. Србија је друга са 7/3, Литванци имају учинак 6/4, као и Италија.
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