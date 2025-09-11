Logo
Никола Калинић пронашао увредљиву поруку на улазу у зграду

Извор:

Агенције

11.09.2025

18:43

Коментари:

1
Никола Калинић пронашао увредљиву поруку на улазу у зграду

Никола Калинић, легендарни кошаркаш репрезентације Србије и Црвене звезде, који се прошле сезоне вратио у Београд послије двије године проведене у иностранству поново је мета увреда и говора мржње.

"Калинићу, блокадеру, усташо“, исписано је спрејом на Николином улазу у зграду у којој живи и са стране на зиду додато још једном "усташо“.

Фотографија је објављена на друштвеној мрежи Икс.

Nikola Kalinić

uvrede

Београд

Србија

