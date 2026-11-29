Аутор:Јована Кецман
Коментари:0
Развој моторичке способности дјеце није важан само за постизање спортских резултата, већ и за цјелокупан психо-физички развој дјеце. Управо је о томе говорио проф. др Марко Стојановић на тематском панелу у оквиру "Адриа спортс евента".
Данашње предавање привукло је велику пажњу управо оних који раде са најмлађима, а уједно и било прилика да се на једном мјесту размијене искуства и мишљења струке.
За "Адриа спорт евент" стигла је подршка и од Кабинета предсједника Републике Српске, али и ресорног министарства. Подстаћи најмлађе да се баве спортом истовремено је улагање у здравију будућност нације. Зато је важно да се свакодневно подиже свијест о томе колико је физичка активност битна за одрастање дјеце.
Предавање Марка Стојановића прво је у низу активности до трећег издања Адриа спорт конференције, која је за протекле двије године окупила бројне спортске великане у Бањалуци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
3 ч0
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
7 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму