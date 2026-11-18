Аутор:АТВ редакција
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Иако је очекивано да до краја дана буде обезбијеђено уредно напајање објекта вртића Бубамара, санација врло сложеног квара на електроинсталацијама и даље је у току, потврђено је АТВ-у у Електрокрајини.
Вјештак електро струке послије тога испитаће ситуацију и утврдити да ли је безбједно да дјеца поново крену у вртић.
"Оне најаве које ми имамо од колега, и нека наша процјена је да до краја седмице би то требало све да буде урађено, тако да очекујемо да од самог понедјељка да би вртић почео са радом", рекао је директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука Петар Јокановић.
Пожар је избио на топлотној пумпи у вртићу око пола осам ујутро. Убрзо је угашен брзом интервенцијом васпитача и једног родитеља.
"Он је угашен и он сам није представљао опасност. Оно што представља опасност и због чега смо ми и затворили објекат су те електроинсталације. Не желимо да доведемо дјецу у било какву опасност и ризик. Одмах у понедјељак ујутро је искључена струја. Екипе Електрокрајине су утврдиле гдје се налази квар", додао је Јокановић.
Прегорио је електро кабл који доводи струју из оближње трафо станице до објекта вртића. Незванично сазнајемо да се сумња да је подземни кабл који је прегорио оштећен приликом изградње зграде у близини вртића, што у посљедње вријеме није изолован случај приликом градње нових зграда, кружних токова и других инфраструктурних подухвата у Бањалуци. Родитељи, који су се АТВ-у обратили путем електронске поште, прослиједили су нам и допис који су упутили градоначелнику и Одјељењу за друштвене дјелатности. Кажу да су 4 сата након инцидента позвани да дођу по дјецу - и то без информације о пожару. Ту су информацију сазнали путем друштвених мрежа.
"Наше највеће разочарање није само у чињеници да се догодио пожар, јер се непредвиђене ситуације могу догодити, већ у начину на који се поступало након инцидента. Родитељи имају право да буду правовремено и потпуно информисани о свему што може угрозити здравље и безбједност њихове дјеце. Информација о пожару није нешто што се може изоставити из обавјештења родитељима", наведено је у допису родитеља дјеце вртића "Бубамара" Граду Бањалука.
Родитељи од града траже да испита шта се и зашто десило, алтернативни смјештај до почетка рада вртића "Бубамара", да утврди одговорност за касно и непотпуно информисање родитеља, стручну контролу електроинсталација, мјерење квалитета ваздуха и евентуалног присуства штетних продуката сагоријевања у просторијама у којим су боравила дјеца. Нико из градске администрације није се огласио о овом питању до момента монтаже прилога.
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