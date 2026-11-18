Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електромрежи, поједини дијелови Бањалуке биће привремено без електричне енергије.
Према распореду „Електрокрајине“, искључења су планирана у сљедећим терминима:
- Од 9.00 до 10.30 часова – дијелови насеља Врбања, Дебељаци и Зелени вир;
- Од 9.30 до 11.30 часова – дијелови Улице Ђуре Ђаковића;
- Од 9.00 до 14.00 часова – дијелови Улице Јовице Савиновића и насеља Мотике;
- Од 10.00 до 12.00 часова – дио Пословне зоне Рамићи;
- Од 12.00 до 13.30 часова – дио Улице Вељка Млађеновића.
Из „Електрокрајине“ наводе да су прекиди у испоруци електричне енергије планирани због извођења радова.
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