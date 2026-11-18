Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки аеродром током 10 мјесеци ове године имао је 59.985 путника мање (14,31 одсто) него у истом периоду лани, те је тако једини аеродром у Босни и Херцеговини који је забиљежио мањи број путника.
Према подацима Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, кроз аеродром у Маховљанима од јануара до октобра прошла су 359.242 путника и било је 3.713 операција.
У истом периоду лани, број путника је био 419.227 и 4.184 операције. Дакле, смањен је и број операција.
Највећи раст и броја путника и броја операција имао је аеродром у Тузли, који је забиљежио 270.625 путника више, као и 1.921 операцију више.
У преводу, у овој години, током 10 мјесеци, тузлански аеродром имао је 554.939 путника, док их је у истом периоду лани имао 284.314. Када је ријеч о броју операција, у 2025. години имали су 1.692 операције, а ове године 3.613.
Иако је имао мање операција, више путника забиљежио је аеродром у Мостару.
У овој години, за 10 мјесеци, имали су 67.064 опслужена путника кроз 1.242 операције, што је 1.484 путника више и 243 операције мање у односу на прошлогодишњи број из истог периода.
И очекивано, највеће бројке и ове године има аеродром у Сарајеву.
Наиме, према подацима Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, од јануара до октобра Сарајево је имало 1.973.069 путника, што је више за 17.532 путника у односу на исти период лани.
Иако је забиљежен раст броја путника, сарајевски аеродром имао је мањи број операција. Тако их је у овој години било 16.480, а прошле године у истом периоду 17.170.
Зимски ред летења донио је промјене на тузланском аеродрому, гдје током зимских мјесеци неће бити летова за Париз Беауваис. Такође, ни Гетеборг није уврштен у понуду за предстојеће зимске мјесеце, а летове је обуставила и компанија "Пегасус", која је летјела ка Истанбулу.
С друге стране, бањалучки аеродром након љета поново враћа линију за Тиват, и то у периоду новогодишњих празника.
Тако ће сви они који пожеле Нову годину или прве дане нове године провести уз море, до Црне Горе моћи летјети 31. децембра, као и 3, 5. и 10. јануара.
Путници који пожеле летјети са мостарског аеродрома у наредној години засигурно ће моћи путовати до Рима, Барија и Палерма.
Наиме, Аеродром у Мостару потписао је нови уговор са авио-компанијом "Скај Алпс" за љетну сезону 2027. године.
Тако ће овај аеродром с Баријем и Палермом бити повезан два пута седмично, док ће линија за Рим бити доступна три пута седмично.
Летови ће започети 14. маја и трајаће до 18. октобра 2027. године.
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