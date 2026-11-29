Аутор:Бранка Дакић
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СНСД неће СБиХ у владајућој структури, ХДЗ-у се не свиђа ДФ. СДА се жури да уђе у власт, јер су једина побједничка странка која није у тој позицији.
Конститутивна сједница за два дана, обриси нове власти се не назиру. Међутим, извјесно је да ће чланови Колегијума, испред СНСД-а бити Сања Вулић, СДА ће предложити Мирсада Заимовића, а како сазнајемо ХДЗ Маринка Чавару, који већ има искуства на тој позицији.
„Ми смо увијек поштовали партнере које су бирали наши савезници и сарадници. Кога ће изабрати бошњачке странке, то није проблем СНСД-а. Наш једини циљ и задатак је да се боримо за интересе Републике Српске, а кога ће они бирати, то није наша ствар. Ми никада никога не уцјењујемо, али они морају знати шта је црвена линија, а то је дејтонска БиХ и поштовање Републике Српске, у пуном њеном капацитету“, рекла је шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ, Сања Вулић.
Из Странке за БиХ опет позивају на непоштовање воље бирача и формирање власти без СНСД-а. То можда ни математички неће бити могуће, а политички је апсурдно.
„Мало је нејасно да ли опозиција има пет посланика или не. По мени је кључна ствар у односу према државној власти да ли ће опозиционе странке имати пет мандата. Они њих имају на папиру“, рекао је предсједник Странке за БиХ, Семир Ефендић.
Из СНСД-а тврде да ће имати 10 руку у Представничком дому, а то значи да би опозиција из Републике Српске могла остати без једног посланика, тачније да ће умјесто пет, имати четири. Из СДА понављају да је ситуација јасна - зна се ко су побједници избора и они треба да формирају власт. Не слажу се за захтјевом СНСД-а о одбацивању СБиХ као потенцијалног партнера СДА, али исто тако истичу на СБиХ мора поштовати изборни резултат СНСД-а.
„Ми имамо јасне позиције у Парламенту, кроз устав, кроз законе ове земље, тако да, уколико смо легалисти, требало би поштовати резултате једни других и покушати сарађивати“, рекао је потпредсједник СДА, Един Рамић.
Из ХДЗ-а данас се не оглашавају. Раније су потврдили да остају у партнерству са СНСД-ом, али разговоре са другим странкама не искључују.
„Препознатљиве су три странке у једном, другом и трећем народу, које ће имати ту већину и ту се мора тражити основа. Може се играти другачије, неки калкулишу, али то значи изигравање гласа оних који су изабрали те странке, а и нефункционисање које смо имали задње двије године. То никоме не треба“, рекао је предсједник ХДЗ-а, Драган Човић.
Посљедње двије године већина се у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ мијењала од сједнице до сједнице, па и од тачке до тачке. Био је то сценарио сличан овоме који Ефендић призива, када је сарајевска Тројка покушала формирати власт са опозицијом из Републике Српске, али то није успјело. И СДА треба имати у виду чињеницу да, чак и када би се у Представничком дому власт формирала без СНСД-а, да би сви процеси могли бити закочени у Дому народа, гдје ће СНСД, готово је извјесно имати четири делегата.
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