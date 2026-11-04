Андрић: Безбједност објекта и заштита становништва су на првом мјесту руководство ХЕ на Дрини

Аутор:АТВ редакција
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Сигурност објекта, становништва и свих низводних добара примарни је задатак руководства ХЕ „Вишеград“.
Према ријечима Дарка Андрића, извршног директора за производњу и управљање, праћење безбједносних и производних фактора представља законску и моралну обавезу.
Преко савремених метеоролошких станица и система за праћење клизишта у узводном дијелу акумулације, омогућена је прецизна микропроцењења дотока воде из сата у сат.
Сва инсталирана опрема омогућава потпуну контролу испуштања воде, чиме се спречавају евентуалне штетне посљедице по низводна подручја.
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