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Андрић: Безбједност објекта и заштита становништва су на првом мјесту руководство ХЕ на Дрини

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04.11.2026 11:53

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Извршни директор за производњу и управљање Дарко Андрић.
Фото: АТВ

Сигурност објекта, становништва и свих низводних добара примарни је задатак руководства ХЕ „Вишеград“.

Према ријечима Дарка Андрића, извршног директора за производњу и управљање, праћење безбједносних и производних фактора представља законску и моралну обавезу.

Преко савремених метеоролошких станица и система за праћење клизишта у узводном дијелу акумулације, омогућена је прецизна микропроцењења дотока воде из сата у сат.

Сва инсталирана опрема омогућава потпуну контролу испуштања воде, чиме се спречавају евентуалне штетне посљедице по низводна подручја.

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Таг :

ХЕ на Дрини

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