Аутор:Теодора Беговић
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Велика маркетиншка најава снижења за „Црни петак“ напунила је тржне центре и продавнице широм свијета. Таква слика могла се видјети данас и у Бањалуци.
Купује се и оно што не треба, али има и оних који су се вратили кући празних руку разочарани цијенама.
"Мислим да је овдје то код нас више неки маркетиншки трик, а да је то у иностранству другачије".
"То је више тренд, пропаганда, али сви падамо на то, нажалост...".
"Ништа није јефтиније него иначе".
"Мислим да падамо на тај попуст, на ту боју, мислим да више купујемо ствари које нам не требају него оно што нам је стварно потребно", кажу грађани.
Поједини трговци пред најављена снижења подигну цијене, те их крајем новембра само врате на почетну или снизе само одређене артикле. Из удружења потрошача апелују на грађане да провјере цијену прије снижења како би се заштитили од обмана.
"Оно што је актуелно у закону Републике Српске у задњим измјенама, а значајно је за потрошаче, а то је да сва ова снижења морају имати задњу дефинисану цијену у протеклих мјесец дана, постотак снижења и колико је тренутна цијена са снижењем. На тај начин можемо да провјеримо да ли је то снижење стварно", рекла је Муриса Марић, извршни директор Удружења потрошача „Дон“.
Током снижења долази и до много интернет превара. Не улазите на непознате линкове и не купујте са непознатих сајтова, поручују из Полицијске управе.
"Преваре се дешавају на начин да грађани заприме фишинг линкове на које могу да оставе податке својих банковних картица и тиме да буду оштећени овим кривичним дјелом. Обично су то број картице, ЦВВ број, датум важења картице и слично. Што се тиче мјера заштите, превенција је најбољи начин заштите. Довољно је да прије уласка на сајт са ког намјеравамо да извршимо куповину, провјеримо валидност тог сајта путем отворених извора на интернету, те на тај начин када провјеримо извршимо куповину", рекао је Витомир Шербула, шеф Одсјека за високотехнолошки криминалитет.
Велика снижења звуче примамљиво, али би требало куповати паметно, те добро размислити шта нам заправо треба. Високи трошкови живота, рачуни, храна, остаће терет и након „Црног петка“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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