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ХЕ „Вишеград“ пројектује додатну турбину за рад са мањим дотоцима

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05.11.2026 07:35

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Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Фото: ATV

Рад великих агрегата при ниским водостајима доводи до додатног напрезања и хабања опреме.

Како би превазишли овај изазов, у ХЕ „Вишеград“ кроз ревитализацију планирају пројектовање додатне, четврте турбине прилагођене мањем дотоку воде.

Овим паметним технолошким рјешењем електрана ће моћи стабилно да производи енергију чак и када су хидролошки услови неповољни, чиме се штити комплетан погонски систем.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Дрина

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