ХЕ „Вишеград“ пројектује додатну турбину за рад са мањим дотоцима

Аутор:АТВ редакција
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Рад великих агрегата при ниским водостајима доводи до додатног напрезања и хабања опреме.
Како би превазишли овај изазов, у ХЕ „Вишеград“ кроз ревитализацију планирају пројектовање додатне, четврте турбине прилагођене мањем дотоку воде.
Овим паметним технолошким рјешењем електрана ће моћи стабилно да производи енергију чак и када су хидролошки услови неповољни, чиме се штити комплетан погонски систем.
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