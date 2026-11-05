ХЕ „Вишеград“ пројектује додатну турбину за рад са мањим дотоцима

Фото: ATV

Рад великих агрегата при ниским водостајима доводи до додатног напрезања и хабања опреме.

Како би превазишли овај изазов, у ХЕ „Вишеград“ кроз ревитализацију планирају пројектовање додатне, четврте турбине прилагођене мањем дотоку воде. Овим паметним технолошким рјешењем електрана ће моћи стабилно да производи енергију чак и када су хидролошки услови неповољни, чиме се штити комплетан погонски систем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.