Аутор:Оља Остојић
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Загађен ваздух тихи је убица који годишње однесе неколико хиљада људских живота. До алармантних података дошли су из Еко акције. Ова невладина организација послала је хитан апел властима у БиХ.
„Петнаест година покушавамо алармирати јавност, алармирати власти о проблему нашег загађеног зрака. Међутим, за ових петнаест година једва да смо се помјерили. У БиХ од болести који изазива загађен зрак, према процјени Међународне организације, јер ми властитих процјена немамо, годишње умре између 3300 и 5500 људи, скоро свака шеста смрт узрокована је неком болешћу коју изазива загађени зрак“, поручује Анес Подић, Еко акција.
Некада је Сарајево важило за најзагађенији град. Мјерне станице показују забрињавајуће стање и у осталим градовима.
„Сарајево није једина црна тачка у БиХ, имамо пуно градова са бројним проблемима, Бања Лука све гори и гори зрак има, Добој, Бијељина, Илијаш, Маглај, Какањ, Зеница. Скоро гдје год се поставила мјерна станица ми имамо проблем у Босни и Херцеговини“, наводи Подић.
Подаци до којих су истраживачи дошли 2019. године били су забрињавајући, а послије седам година још су гори. Како кажу, о Сарајеву се најчешће говори, а о Бања Луци и осталим градовима се ћути.
„Према нашим истраживањима које смо провели 2019. године, годишње чак 2500 људи умре од повезаности са загађењем зрака. Закључци су заиста били тешки, само ишчитавање литературе, праћење података било је веома тешко. Сарајево је једно од најзагађенијих градова зими, Тузла се такође налази на тој листи. Имамо један огроман проблем што се у јавности спомиње само Сарајево, Тузла ријетко, Бања Лука која је загађена готово никако“, рекао је Емир Беговић, социолог.
Грађане се савјетује да се јаве љекару уколико примјете неки од симптома узрокованих загађеним ваздухом, а најугроженија група људи су труднице, дјеца, старији људи и особе са постојећим респираторним обољењима.
„Симптоми на које пацијенти треба да обрате пажњу јесу кашаљ и повишена тјелесна температура, некад и блага повишена температура од 37-38 степени. Пацијенти се обично јаве кад развију упалу плућа или кад већ кад развију велике компликације тешке упале плућа, кад примјете крв у испљувку. То значи да је сва бронха на плућним паринхим инфекција прешла и тад већ поред основне вирусне инфекције можемо да имамо и бактеријске суперинфекције“, рекла је др Анита Ковачевић, пулмолог.
Опасан ваздух не само да није приоритет, већ је у протеклим годинама некима послужио и као лош ПР. Тако су, током зимске сезоне у Сарајеву једном проучили: „Позната ћевабџиница је близу метеоролошке станице у Сарајеву, па због дима који долази од ћевабџинице, мјерна станица показује висок проценат загађености“. Слани ћевапи, и неслана шала- како год, грађанима сигурно није до оваквог хумора.
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