Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Џенифер Барето (27) из Порторика проглашена је за мис универзума 2026. године на такмичењу одржаном у Сан Хуану.
Осим што је својој земљи донијела шесту побједу на овом престижном избору, Барето је ушла у историју као прва мајка која је освојила ову титулу.
Барето је побиједила у конкуренцији 116 такмичарки, а круну јој је предала прошлогодишња побједница Фатима Бош из Мексика.
Занимљиво је да се Џенифер прије ове године никада није такмичила на изборима љепоте. Њен животни пут до свјетске титуле прилично је другачији од онога што се обично очекује од учесница оваквих такмичења.
Прије него што је закорачила на сцену избора љепоте, Барето је радила за америчку војску у Тексасу, гдје је била ангажована на пословима подршке породицама и превенције ризичног понашања.
Њена професионална каријера почела је 2021. године у војној бази Форт Кавазос, у оквиру Програма за подршку породицама америчке војске. У почетку је радила на кризним интервенцијама, пружајући подршку у случајевима породичног насиља и злостављања дјеце.
Касније је напредовала до позиције специјалисткиње за превенцију, а њен посао обухватао је развијање стратегија за спречавање ризичног понашања и стварање сигурнијих заједница.
Дипломирала је психологију, а завршила је и мастер студије из психологије и социјалног рада. Додатно се усавршавала у областима интервенције у трауматским ситуацијама, заштите дјеце, породичног насиља и превенције самоубистава.
Поред професионалног ангажмана, активно волонтира у Удружењу за педијатријски дијабетес Порторика, које пружа подршку дјеци обољелој од дијабетеса и њиховим породицама.
Посебну пажњу привлачи и чињеница да је Џенифер удата и да има седмогодишњу кћерку, због чега је њена побједа посебно значајна за историју избора за мис универзума.
Правила такмичења промијењена су 2022. године, када је омогућено учешће удатим женама и мајкама. Прва мајка која се такмичила након ове промјене била је Мишел Кон из Гватемале 2023. године, али је Барето прва која је успјела да освоји титулу.
Националну титулу мис Порторика освојила је 25. јуна 2026. године, представљајући град Сан Себастијан. У конкуренцији 34 дјевојке освојила је прво мјесто, а те вечери добила је и посебна признања за најбољи ход на писти, најљепшу кожу и најљепши осмијех.
Током завршног дијела избора, чланови жирија питали су је шта је најпотребније данашњим лидерима.
Барето је одговорила да лидери морају бити прави узори другима и да је важно да искрено слушају заједнице које представљају.
У једном од претходних кругова добила је питање о људској вриједности коју не бисмо смјели изгубити у вријеме убрзаног развоја вјештачке интелигенције.
Истакла је да је вјештачка интелигенција дио наше будућности и да је треба користити одговорно, али је нагласила и важност досљедности између онога што говоримо и онога што заиста радимо.
Након освајања националне титуле остала је запамћена и њена порука:
„Данас носим круну, али оно што заиста представљам јесте циљ.“
Побједом Џенифер Барето, Порторико је дошао до шесте титуле мис универзума.
Прије ње, ову престижну титулу освојиле су:
- Марисол Маларет – 1970. године
- Дебора Карти-Деу – 1985. године
- Дајанара Торес – 1993. године
- Денис Кинонес – 2001. године
- Сулејка Ривера – 2006. године
Нова мис универзума крунисана је тијаром „Radiance of Eternal Legacy“, украшеном са 3.150 дијаманата.
За прву пратиљу изабрана је Мелиса Нуњес из Доминиканске Републике, друга пратиља је Клара Вегас из Венецуеле, трећа Беја Милан-Виндорски са Филипина, док је четврто мјесто припало Џорџији Вадингтон са Новог Зеланда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму