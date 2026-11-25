Аутор:АТВ редакција
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Божићни пост код православних вјерника почиње у суботу, 28. новембра, и траје 40 дана, закључно с Бадњим даном, 6. јануара.
Теолог Небојша Лазић каже да труднице, старији и болесни који због здравственог стања не могу да посте могу бити ослобођени поста, уз савјет свештеника.
"Труднице, старији људи, болесни људи који не могу да посте, уопште нису у обавези да посте", рекао је Лазић у емисији "Уранак" на телевизији К1, преноси Телеграф.
Објаснио је да је пост прописан за људе који могу да га изнесу. Вјерници који имају недоумицу могу разговарати са свештеником у својој парохији или с духовником, који ће узети у обзир њихове личне околности.
Лазић је припрему за Божић упоредио са спремањем куће пред долазак госта. Број 40, како је објаснио, у Библији симболизује тежњу ка потпуности, а вјерници се за празник припремају молитвом, уздржавањем од грешних мисли и поступака и помагањем другима.
Као примјер живота у складу с вјером навео је патријарха Павла, којег су људи могли срести на улици или у трамвају.
"То је човјек који је живео Јеванђеље", рекао је Лазић.
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