Аутор:АТВ редакција
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Због интензивних падавина најављених за сутра за подручју Херцеговине и југоисточне дијелове БиХ објављено је наранџасто упозорење, саопштио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Очекивана количина падавина кретаће се између 30 до 60, локално до 80 литара по метру квадратном.
Свјетска метеоролошка организација упозорава грађане да буду спремни да заштитите себе и имовину, јер су могуће плављене имовине и саобраћајних мрежа.
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Мандатар Игор Додик на консултацијама са представницима Привредне коморе
Могућ је и поремећај у снабдијевању електричном енергијом и водом, као и у комуникацијама, док се очекују тешки услови за вожњу, усљед смањења видљивости и неконтролисаног кретања возила због воде.
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