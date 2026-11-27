Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 95. кола, које је извучено 27.11.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 11, 32, 22, 21, 28, 9, 6.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 600.000 КМ извучени су бројеви: 11, 32, 22, 21, 28, 9, 6.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.590.000 КМ, извучени су бројеви: 11, 32, 13, 33, 14, 23, 22.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 95. колу износила је 590.000 КМ, извучени су бројеви: 2, 6, 1, 6, 3 , 9.
У овом колу није извучена лото седмица.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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