Модернизација за будућност: ХЕ „Вишеград“ прешла са аналогних на дигиталне заштите

У оквиру овог инвестиционог подухвата извршена је замјена застарјеле опреме и спроведен комплексан прелазак са аналогних на дигиталне заштите трансформатора, генератора и далековода, а инсталирани су и модернизовани 400-киловолтни прекидачи.

Поред тога, имплементиран је и савремени систем за управљање производњом и предвиђање количине вода, што представља кључни корак ка дигиталној будућности овог енергетског гиганта.