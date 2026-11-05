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Модернизација за будућност: ХЕ „Вишеград“ прешла са аналогних на дигиталне заштите

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05.11.2026 09:49

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ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

Завршени су значајни радови на модернизацији Хидроелектране „Вишеград“, чиме је додатно подигнута стабилност цијелог система.

У оквиру овог инвестиционог подухвата извршена је замјена застарјеле опреме и спроведен комплексан прелазак са аналогних на дигиталне заштите трансформатора, генератора и далековода, а инсталирани су и модернизовани 400-киловолтни прекидачи.

Поред тога, имплементиран је и савремени систем за управљање производњом и предвиђање количине вода, што представља кључни корак ка дигиталној будућности овог енергетског гиганта.

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Таг :

ХЕ на Дрини

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