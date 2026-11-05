Модернизација за будућност: ХЕ „Вишеград“ прешла са аналогних на дигиталне заштите

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Завршени су значајни радови на модернизацији Хидроелектране „Вишеград“, чиме је додатно подигнута стабилност цијелог система.
У оквиру овог инвестиционог подухвата извршена је замјена застарјеле опреме и спроведен комплексан прелазак са аналогних на дигиталне заштите трансформатора, генератора и далековода, а инсталирани су и модернизовани 400-киловолтни прекидачи.
Поред тога, имплементиран је и савремени систем за управљање производњом и предвиђање количине вода, што представља кључни корак ка дигиталној будућности овог енергетског гиганта.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму