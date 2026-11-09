Полиција разријешила случај „часних сестара“ које су плашиле дјецу

Аутор:АТВ редакција
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Више јавно тужилаштво у Зрењанину огласило се поводом информација да су у овом граду примијећене маскиране особе у црним мантијама, које су наводно пресретале дјецу и трчале за њима.
Како преноси портал „Зрењанински“, радник обезбјеђења Основне школе „Петар Петровић Његош“ пријавио је да му се више ученика обратило са информацијама да се на подручју насеља Шумица и Граднулица, као и у Карађорђевом парку, појавило неколико особа обучених у црне мантије, са бијелим маскама на лицу.
Према наводима ученика, маскиране особе кретале су се путничким аутомобилом, пресретале дјецу и трчале за њима, што је изазвало узнемиреност.
Полицијски службеници Полицијске управе у Зрењанину обавијестили су 6. новембра Више јавно тужилаштво да су предузете мјере и радње с циљем идентификовања и проналаска маскираних особа.
Полицијском истрагом утврђено је да је ријеч о двоје малољетника.
Како је саопштило Више јавно тужилаштво у Зрењанину, према њима ће бити предузете даље мјере у складу са законом.
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