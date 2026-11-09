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Полиција разријешила случај „часних сестара“ које су плашиле дјецу

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АТВ редакција
09.11.2026 22:30

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Након Србије, земаља региона, али и свијета, одакле је кренуо овај језиви тренд, који подсјећа на филмове страве и ужаса, дошао је и у Бањалуку.
Фото: TikTok/printscreen

Више јавно тужилаштво у Зрењанину огласило се поводом информација да су у овом граду примијећене маскиране особе у црним мантијама, које су наводно пресретале дјецу и трчале за њима.

Како преноси портал „Зрењанински“, радник обезбјеђења Основне школе „Петар Петровић Његош“ пријавио је да му се више ученика обратило са информацијама да се на подручју насеља Шумица и Граднулица, као и у Карађорђевом парку, појавило неколико особа обучених у црне мантије, са бијелим маскама на лицу.

Према наводима ученика, маскиране особе кретале су се путничким аутомобилом, пресретале дјецу и трчале за њима, што је изазвало узнемиреност.

Полицијски службеници Полицијске управе у Зрењанину обавијестили су 6. новембра Више јавно тужилаштво да су предузете мјере и радње с циљем идентификовања и проналаска маскираних особа.

Полицијском истрагом утврђено је да је ријеч о двоје малољетника.

Како је саопштило Више јавно тужилаштво у Зрењанину, према њима ће бити предузете даље мјере у складу са законом.

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Тагови :

Часне сестре

Полиција

истрага

Србија

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