Аутор:АТВ редакција
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У Дому културе у Прњавору одржан је Конгрес посвећен пољској заједници и њеном културном насљеђу, у организацији Удружења Пољака и пријатеља „Болеславец“ Прњавор.
Конгресу су присуствовали гости из Пољске, чланови Удружења и бројни посјетиоци. Овај догађај био је прилика за представљање пољске културе, као и за јачање веза између Пољака у Прњавору и њихове матичне заједнице у Пољској.
У оквиру дводневног програма приказан је филм „Послије нас остаће шума“, који говори о животу и насљеђу Пољака у БиХ, те значају очувања њихове традиције, обичаја и културе.
Програм је настављен петог јула Фестивалом националних мањина, током којег су посјетиоци имали прилику да уживају у музици, културним садржајима, дружењу са гостима из Пољске и дегустацији традиционалне хране.
Активности Удружења настављају се у августу, када је планирана посјета пољском граду Болеславецу, од 19. до 23. августа, поводом обиљежавања 80 година од повратка Пољака. У овој посјети учествоваће чланови Удружења, представници Музичке школе Прњавор, бенд „Деминутив“, фолклорни извођачи и плесна група.
Поред културних активности, Удружење планира и организовање школе пољског језика, која ће се одржавати током августа и септембра у просторијама Удружења.
Овим активностима Удружење „Болеславец“ наставља да његује пољску традицију, чува културно насљеђе и доприноси повезивању различитих народа и култура.
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