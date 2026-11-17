Аутор:Марија Милановић
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Стигао је период слава, а иза угла нас чекају божићни и новогодишњи празници. Да ли ће они диктирати нове цијене свињског меса?
„Нажалост, у ово добра у новембру се прича о свињокољу и о тим цијенама, али опет кажем, нажалост узгајивача и на радост потрошача промјена у цијенама нема. Ми већ имамо тренд ниских цијена товних свиња и прасади, који већ годину дана траје“, рекао је за АТВ Слободан Петрић, пољопривредни произвођач на подручју Семберије.
Према његовим ријечима, цијене су непромијењене, али оно што је осјетно и гдје је дошло до промјене, то је свакако потражња, а која је у овом периоду највећа.
„Тренутно, цијена је негдје око три марке плус ПДВ када су у питању товне свиње, а цијена прасади је од 4,5 до 5 КМ. Потражња за товним свињама је свакако већа и то ће трајати наредних 15-20 дана“, наводи Петрић.
Оно од чега узгајивачи страхују, како наводи Петрић јесте да је потенцијално цијена у региону изузетно ниска, тако да уколико на поменутом подручју, односно у Европској унији не дође до поскупљења, поменуто се не очекује ни у Републици Српској.
„Морам да кажем да је цијена прасета тренутно од 25 килограма у Њемачкој, Холандији и Данској 25 евра. Чињеница јесте да на то има додатних трошкова и даџбина, док они то довуку овдје и остало. Али, све док је тамо та цијена ниска, нема разлога ни да код нас дође до повећања цијене“, појашњава Петрић.
Како он даље додаје, без обзира на долазак божићног, новогодишњег и славског периода, поменути датуми неће диктирати цијену, осим оне у Европској унији.
„Што се тиче товљеника, има промета и има потрошње, али ми након 15. децембра кроз јануар и фебруар смо у проблему јер је смањена потрошња и тада дође до пада цијене и тежег пласмана на тржиште“, наводи Петрић.
Све испод 6 КМ за прасади и 3,5 КМ плус ПДВ на товљенике би била оптимална и исплатна цијена за узгајиваче, али све док су цијене у окружењу ниске, до пораста неће доћи, говори Петрић.
„Према информацијама које имамо од земаља из којих увозимо како живу прасад тако и полутке јесте да у наредном периоду неће доћи до неког значајнијег скока цијене. На то су утицали вјероватно глобални процеси и проблеми и Европа је пуна меса, тако да га неће недостајати“, говори Петрић.
Посљедњих годину дана узгој је изразито изазован, али уз помоћ субвенција министарства као и нову мјеру за узгој домаћих свиња као нову мјеру, лакше опстају на тржишту.
„Цијену не можемо формирати на основу трошкова већ на основу берзе и свуда је тако. Каква је цијена у окружењу, таква је и код нас. Људи овдје траже домаће и ту можемо нешто више зарадити, али мали број људи гледа квалитет, више гледају цијене“, закључује Петрић.
Они који славе овог викенда за сада могу да одахну, јер поскупљења свињског меса нема, а да ли ће се ситуација промијенити у наредном периоду и шта нас чека до Божића и Нове године, остаје да се види.
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