Аутор:АТВ редакција
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Иако се лајмска болест успјешно лијечи антибиотицима, дио пацијената и након терапије има дуготрајне симптоме попут умора, болова у тијелу и потешкоћа са концентрацијом. Научници још не знају зашто се, према процјенама, између пет и 20 одсто лијечених пацијената не опорави у потпуности.
Ново истраживање научника са Универзитета Тафтс, спроведено на мишевима, нуди могуће објашњење. Инфекција бактеријом Борелија бургдорфери може изазвати дуготрајне промјене у коштаној сржи које утичу на имунолошки систем чак и након што је бактерија уклоњена из организма.
Истраживачи су открили да инфекција може изазвати епигенетске промјене у коштаној сржи, односно промјене у активности гена које не мијењају саму структуру ДНК. Оне би могле дугорочно утицати на начин на који имунолошки систем реагује.
Микробиолог Тања Петницки-Оцвијеја, једна од водећих ауторки студије, објашњава да би те промјене могле утицати на будуће одбрамбене реакције организма.
До сада је било познато да бактерија која изазива лајмску болест утиче на стечени имунитет, а ново истраживање показује да би могла имати значајне посљедице и на урођени имунитет, који представља прву линију одбране организма.
Важну улогу у урођеном имунитету имају макрофаги, врста бијелих крвних зрнаца која уклањају старе и оштећене ћелије, ћелијски отпад и патогене. Неки макрофаги налазе се у одређеним ткивима, док други учествују у одбрани организма на мјестима повреде или инфекције.
При првом контакту са бактеријом Борелија бургдорфери, макрофаги покрећу упални одговор ослобађањем сигналних протеина, такозваних проупалних цитокина. Ти протеини привлаче друге ћелије имунолошког система на мјесто инфекције како би се заједнички бориле против ње.
Међутим, истраживање на мишевима показало је да се након инфекције понашање макрофага мијења. Научници су примијетили да те ћелије слабије покрећу одређене одбрамбене реакције.
Инфекција је изазвала епигенетске промјене у макрофагима насталим из ћелија коштане сржи, чиме је смањена активност гена који учествују у упалном одговору.
Лијечење антибиотицима помогло је у обнављању активности неких гена повезаних са упалним одговором. Истраживачи су примијетили изражен опоравак одређених процеса у коштаној сржи, али је активност стеченог имунитета остала смањена.
Истовремено, способност макрофага да путем цитокина упозоре друге имунолошке ћелије на опасност није се у потпуности обновила.
Имунолог Јуелин Џонг, први аутор студије, истиче да резултати указују на то да већ први контакт са бактеријом може изазвати дуготрајне промјене имунолошког одговора.
Научници са Универзитета Тафтс сада планирају да истраже да ли бактерија има исти утицај и на људски организам. Желе детаљније да анализирају епигенетске промјене и утврде да ли се имунолошки одговор пацијената са дуготрајним симптомима разликује од оног код пацијената који су се потпуно опоравили.
Таква истраживања могла би помоћи у разумијевању дуготрајних посљедица инфекције и потенцијално отворити пут развоју нових метода лијечења или превенције.
У међувремену, важно је обратити пажњу на симптоме лајмске болести, укључујући карактеристичан осип који се може појавити након убода зараженог крпеља. Рана дијагноза и лијечење антибиотицима значајно смањују ризик од дугорочних компликација.
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