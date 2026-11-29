Аутор:АТВ редакција
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Велики новчани хороскоп за децембар 2026. године доноси занимљиве финансијске прилике за поједине припаднике Зодијака.
Посљедњи мјесец у години некима би могао донијети додатну зараду, повишицу или унапређење, док ће други морати да се позабаве старим дуговима и непланираним трошковима.
Ево шта новчани хороскоп предвиђа за сваки знак Зодијака.
Децембар би вам могао вратити новац који сте већ отписали. Договор је постигнут, свој дио посла сте одрадили, али уплата никако да стигне. Овог мјесеца вриједи да се поново јавите и затражите конкретан датум исплате.
Друга половина мјесеца доноси могућност додатног ангажмана преко особе која је већ имала прилику да види како радите под притиском. Ако понуда почне реченицом „Теби је то пола сата“, договорите цијену прије него што прихватите посао.
У децембру бисте се могли изненадити када погледате колико новца сваког мјесеца одлази на услугу, претплату или навику која вам више није потребна. Можда сте је некада користили свакодневно, а сада се сјетите да постоји тек када стигне обавјештење о наплати.
Прилика за зараду могла би доћи и од нечега што већ посједујете. Предмет који скупља прашину, алат који више не користите или вјештина за коју вас други редовно питају могли би вриједити више него што сте мислили.
Пред вама би се могле наћи двије пословне понуде. Једна ће звучати занимљиво чим је чујете, док ће друга на први поглед дјеловати скромније, али уз њу долазе јасни рокови, познати људи и договорена исплата.
Највише ће вам рећи одговор на питање које се често оставља за крај: када тачно стиже прва уплата?
Могла би вас изненадити и особа која вас помиње на мјесту гдје се одлучује о послу. Ријеч је о некоме коме сте некада помогли, а да томе нисте придавали посебан значај. Та особа, изгледа, није заборавила вашу добру намјеру.
Ако вам се чини да управо ви сваки пут изговорите: „Платићу ја, договорићемо се касније“, у децембру би то касније коначно могло да дође. Повод може бити заједнички поклон, путовање или неки трошак који годинама преузимате на себе јер вам је непријатно да тражите свој дио новца.
Имаћете бољи увид у то колико вам новца остаје када кућне договоре претворите у конкретне износе. Можда ћете тада, први пут ове зиме, успјети да оставите нешто са стране за ствар коју желите још од љета.
Можда умијете да уредите фотографију, направите лијепу декорацију, напишете текст или организујете догађај тако да нико и не примјети колико је труда уложено. У децембру би неко могао отворено да вас пита колико наплаћујете услугу коју сте до сада повремено радили из задовољства.
Застаните прије него што одговорите првом цифром која вам падне на памет. Сјетите се посљедњег пута када сте то радили и пребројте колико је било порука, одлазака, измјена и оних „само још ово“ које сте прихватили.
Дјевицама децембар доноси прилику да коначно одахну када је ријеч о финансијама. Посљедњих мјесеци многе су имале осјећај да исти новац распоређују три пута – најприје за рачуне, затим за непланиране трошкове, а на крају за рату због које одлажу готово све остало.
До средине мјесеца могла би стићи добра вијест о исплати која је каснила, повраћају новца или послу за који сте мислили да је пропао.
Највећа промјена могла би се осјетити у свакодневном животу. Платићете оно што вас је највише оптерећивало и коначно престати да изнова прерачунавате стање на рачуну. Неким Дјевицама ће први пут послије дужег времена остати новца и након што подмире све обавезе.
Празнични трошкови код вас лако би могли да порасту због неколико наизглед сасвим разумних одлука. Купили сте главни поклон, затим још нешто ситно јер је лијепо упаковано, а онда и трећу ствар јер знате да би особи баш добро дошла. Када све саберете, могли бисте схватити да сте потрошили двоструко више него што сте планирали.
Ипак, љепша финансијска вијест могла би стићи кроз сарадњу с особом са којом се добро разумијете. Ако планирате заједнички посао, разговарајте о подјели трошкова и зараде док сте обоје добро расположени и док још правите планове.
Пред вама је разговор о новцу који сте дуго одлагали јер је сваки пут искрсавало нешто важније. Може бити ријеч о висини хонорара, условима сарадње или заједничком трошку који се из мјесеца у мјесец подразумијева.
У децембру бисте коначно могли мирно да кажете колики износ вам заиста одговара. Биће занимљиво да видите шта ће се догодити када поставите питање без уобичајеног увода „Извини што питам“. Одговор би могао бити једноставнији него што сте очекивали.
Неко с ким сте раније сарађивали могао би да вам се јави због посла који укључује путовање, рад на даљину или неколико дана ван уобичајеног распореда. Понуда ће вам бити занимљива и прије него што чујете колико можете зарадити.
Запишите шта све ангажман подразумијева, од превоза до времена које ћете провести ван куће, па израчунајте колико вам новца остаје.
Приватно, децембар вас мами да већ сада купите карте за неко путовање. Ипак, можда вас чека још бољи план чим сазнате када заиста можете узети слободне дане.
Крај године могао би вам донијети разговор о позицији, плати или хонорару који ће имати смисла и након што прођу празници. Посебно ће се примијетити оно што сте током године радили готово без коментара. Неко је, изгледа, ипак пратио колико често сте преузимали задатке које је било тешко завршити.
Припремите двије или три ствари које можете јасно да наведете када вас питају за очекивања. У преговорима вам може значити да кажете шта сте конкретно завршили, коме је то помогло и под којим условима бисте наставили да радите.
Идеја коју сте некоме испричали још у прољеће могла би вам се вратити у облику врло конкретне поруке. Особа која је тада рекла „Звучи занимљиво“ сада би могла да вас пита можете ли да почнете већ сљедеће седмице.
Прије него што прихватите понуду, одлучите који дио приједлога вам је и даље занимљив. У међувремену сте можда схватили да нешто можете понудити за мање времена или да из читавог плана издвојите један дио који се може посебно наплатити. Децембар вам даје прилику да видите колико вриједи и та мања верзија.
Напокон бисте могли покренути разговор који избјегавате јер вам је до односа стало више него до неколико непријатних минута. Могуће је да се друга страна и даље ослања на онај први договор „Врати кад будеш могао“, док се вама у међувремену живот промијенио и новац вам је потребан.
Можете почети сасвим једноставно: „Правим план за децембар. Када могу да рачунам на ту уплату?“ Чак и ако цијели износ не стигне одједном, знаћете на чему сте. Многим Рибама ће управо то помоћи да током празника мирније погледају стање на рачуну.
(Курир)
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