Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Максимална малопродајна цена евродизела и бензина у наредних седам дана биће нижа за три динара и литар дизела ће коштати 233 динара, а бензин (БМБ 95) 201 динар, сазнаје Танјуг.
Нове цијене горива објављују се сваког петка до 15 часова.
Привредни субјекти који обављају дјелатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава дужни су да утврђене малопродајне цијене деривата нафте примене одмах по објављивању на званичној интернет страници Министарства унутрашње и спољне трговине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму