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Постоје ствари у кухињи које користимо док не наиђе нешто новије, модерније или практичније. А постоје и оне које с временом постају све драже јер их везујемо за рецепте које понављамо, породична окупљања и јела која увијек некако испадну баш како треба.
Гусано посуђе припада овој другој групи.
Иако га често повезујемо са кухињама наших бака, посљедњих година поново заузима важно мјесто и у савременим кухињама. Разлог није само његов препознатљив изглед. Најважнија предност лијеваног жељеза крије се у начину на који чува и распоређује топлоту.
Када се једном добро загрије, гусано посуђе дуго задржава температуру и равномјерно је преноси на храну. Управо зато посебно одговара јелима која траже спорију припрему, гулашима, варивима, месу, запеченим јелима, сосовима и рецептима који најбоље успијевају када им дамо мало више времена.
Још једна од његових предности јесте свестраност. Добар гусани пекач може започети свој пут на рингли, а завршити га у рерни и потом, уз лијепо сервирање, директно на столу. Управо та једноставност чини га практичним за свакодневну кухињу. Мање пресипања, мање додатног посуђа и више времена да се посветимо самом јелу. Емајлирани премаз додатно олакшава употребу и одржавање, док чврстина лијеваног жељеза чини ову врсту посуђа избором који није везан само за једну сезону или један тренд.
Можда управо зато овакво посуђе често остаје у кухињи годинама. Не зато што је неуништиво или зато што ће само од себе направити бољи ручак, него зато што добро ради оно због чега је направљено.
У оквиру loyalty кампање „За године доброг кувања“ купци трговачких ланаца Tropic, mojMarket и Crvena jabuka market могу, уз сакупљене наљепнице, остварити 60% попуста на одабрано Lätt HOME емајлирано гусано посуђе. У колекцији се налазе пекачи различитих димензија и запремина, таве, грил пекачи и вок, па је могуће одабрати комад у складу са начином кувања и потребама домаћинства.
За сваких 10 КМ куповине добија се једна наљепница. За остваривање погодности потребно их је 10, док је корисницима картице Клуб осмијеха потребно свега седам наљепница.
Куповином означених производа партнера пројекта (Coca-Cola, Fanta, Somat) купци остварују право на додатну наљепницу.
Наљепнице се сакупљају до 15. фебруара 2027. године, а артикли са оствареним попустом могу се купити до 15. марта 2027. године, односно до истека залиха предвиђених за промоцију.
Јер добро посуђе је створено за године доброг кувања.
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