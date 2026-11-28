Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Готово половина потрошача у Бијељини је у поподневним часовима остала без електричне енергије, а отклањање квара је у току, рекао је Срни извршни директор за теренске послове у Електро-Бијељини Милан Лукић.
Према његовим ријечима, квар је на каблу између трафостаница Електропреноса и Електро-Бијељине.
- Интензивно радимо на томе да се квар локализује и у току је пребацивање на алтернативна напајања - додао је Лукић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму