Аутор:АТВ редакција
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У Културном центру Пале вечерас је одржано Вече српске културе у организацији Гусларског удружења и школе "Свети Петар Дабробосански".
Предсједник Гусларског удружења и школе "Свети Петар Дабробосански" Зоран Голубовић рекао је Срни да је Удружење основано с циљем очувања српске културе и обичаја, а то најбоље чине гусле.
Голубовић је истакао да у току године имају више наступа, а да им је Вече српске културе, коју организују већ четврту годину, централни догађај којим заокружују све активности.
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"Најбитније нам је да промовишемо младост и вечерас смо представили младе гусларе нашег удружења који су на многим наступима освајали награде", рекао је Голубовић.
Он је навео да им је циљ да произведу добре младе гусларе, али и национално свјесне људе, добре, поштене који ће да његују и цијене српску традицију и културу.
Голубовић је нагласио да је кроз школу прошло много дјечака и дјевојчица, од којих је један број успио да савлада технику гусала, преноси Срна.
"Остају само они најупорни, најодговорнији и најсвјеснији који знају шта значе гусле у српској историји, традицији и култури", рекао је Голубовић и додао да Удружење тренутно броји 34 активна члана.
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Он је навео да су им вечерас гости били Музички ансамбл Пале, етно-појац Тамара Радовић и гуслари из Бијелог Поља Радован Радовић и Велимир Рмандић, а да је бесједио тетаролог Младен Кокошар.
Млади Гуслар Лазар Јокић каже да је вечерас уз гусле извео пјесму "Крвава Жепа" у којој се помиње његов дјед Новица који је погинуо у протеклом рату на Жепи.
Јокић је истакао да гусле воли од малена јер оне преносе српску историју, традицију, културу и обичаје.
Гост из Бјелог Поља Радован Радовић захвалио је Гусларском удружењу "Свети Петар Дабробосански" на позиву, као и на очувању традиције српског народа и његових обичаја, те истакао да су гуслари чувари српске традиције.
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