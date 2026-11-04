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ХЕ на Дрини подиже стабилност: Од дигиталне заштите до контроле водених токова

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04.11.2026 20:00

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Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.
Фото: ATV

Хидроелектрана на Дрини успјешно спаја савремене технологије и висок степен друштвене одговорности, наводе из овог предузећа.

Замјена застарјелих аналогних заштита новим дигиталним системима и модернизација 400-киловолтних прекидача обезбиједили су стабилан рад и прецизно управљање производњом.

Како истиче извршни директор за производњу и управљање Дарко Андрић, метеоролошке станице и систем посматрања на терену пружају тачне податке о падавинама и клизиштима у реалном времену, што омогућава одговорно управљање нивоом воде и сигурност за све низводне заједнице.

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Таг :

ХЕ на Дрини

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