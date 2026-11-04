ХЕ на Дрини подиже стабилност: Од дигиталне заштите до контроле водених токова

Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектрана на Дрини успјешно спаја савремене технологије и висок степен друштвене одговорности, наводе из овог предузећа.
Замјена застарјелих аналогних заштита новим дигиталним системима и модернизација 400-киловолтних прекидача обезбиједили су стабилан рад и прецизно управљање производњом.
Како истиче извршни директор за производњу и управљање Дарко Андрић, метеоролошке станице и систем посматрања на терену пружају тачне податке о падавинама и клизиштима у реалном времену, што омогућава одговорно управљање нивоом воде и сигурност за све низводне заједнице.
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