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ХЕ Пива важна подршка ХЕ Вишеград

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АТВ редакција
05.11.2026 10:56

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Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Фото: АТВ

Хидроелектрана Вишеград остварила је око 82 одсто планиране годишње производње. Ипак, у овом предузећу очекују да би повољније временске прилике и падавине могле поправити производни биланс и ублажити посљедице дуготрајног сушног периода.

"Што се тиче планираног годишњег плана производње на 82%, с тим да морамо очекивати да у овом завршетку године, односно кварталу, да би се то могло ипак промијенити на боље односно да очекујемо одређену количину падавина које ће поправити те билансе производње", рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Андрић је истакао и значај Хидроелектране Пива која, како каже, представља резерву за токове које корити и ХЕ Вишеград.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Дарко Андрић

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