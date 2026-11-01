Logo

ХЕ Вишеград о борби са недостатком воде

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
01.11.2026 09:38

Коментари:

0
ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

Хидроелектрана Вишеград испунила је динамички план производње у првом кварталу 2026. године, међутим изузетно неповољни хидролошки услови током другог и трећег квартала значајно су утицали на укупну годишњу производњу електричне енергије.

„Посљедњих дана имамо одређену количину падавина која је у субјективном смислу присутна, међутим, због претходне велике суше, то се није одразило на водотокове, тако да још увијек немамо значајнијих дотока на наш преградни профил како бисмо могли производити електричну енергију“, рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Дарко Андрић

Коментари (0)

Више из рубрике

Хоће ли Бијељина на привремено финансирање?

Градови и општине

Хоће ли Бијељина на привремено финансирање?

17 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Градови и општине

Лијепе вијести за пензионере из бх. града: Издвојено 240.000 КМ

18 ч

0
Свештеници Архијерејског намјесништва сарајевског даровали су Болници "Србија" из Источног Сарајева апарате за мјерење крвног притиска намијењене пацијентима и медицинском особљу.

Градови и општине

Болница 'Србија': Свештеници сарајевског намјесништва даровали апарате за мјерење крвног притиска

21 ч

0
"Доступна мобилна апликација за боље упознавање меморијала и самостално истраживање"

Градови и општине

"Доступна мобилна апликација за боље упознавање меморијала и самостално истраживање"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима