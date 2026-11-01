ХЕ Вишеград о борби са недостатком воде

Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектрана Вишеград испунила је динамички план производње у првом кварталу 2026. године, међутим изузетно неповољни хидролошки услови током другог и трећег квартала значајно су утицали на укупну годишњу производњу електричне енергије.
„Посљедњих дана имамо одређену количину падавина која је у субјективном смислу присутна, међутим, због претходне велике суше, то се није одразило на водотокове, тако да још увијек немамо значајнијих дотока на наш преградни профил како бисмо могли производити електричну енергију“, рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
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