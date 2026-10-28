ХЕ Вишеград порибљава Дрину са више од пет тона рибље млађи

Аутор:АТВ редакција
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ХЕ Вишеград сваке године обезбјеђује рибљу млађ и организује њено пуштање у воду, с циљем заштите животне средине и очувања рибљег фонда.
Порибљавање се врши млађи пастрмке и шарана, а предузеће за те намјене годишње обезбиједи више од пет тона рибље млађи.
„Порибљавање вршимо са млађи потрошне пастрмке и шарана. Негдје преко пет тона млађи сваке године наше предузеће купи и уради порибљавање уз помоћ Еколошког удружења у Копачима и Вишеграду“, каже руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета животне средине Дарко Фргања.
На овај начин даје се допринос очувању ријечног екосистема и унапређењу услова за опстанак рибљих врста у Дрини као и њеним притокама.
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