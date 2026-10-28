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ХЕ Вишеград порибљава Дрину са више од пет тона рибље млађи

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АТВ редакција
28.10.2026 11:53

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Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.
Фото: ATV

ХЕ Вишеград сваке године обезбјеђује рибљу млађ и организује њено пуштање у воду, с циљем заштите животне средине и очувања рибљег фонда.

Порибљавање се врши млађи пастрмке и шарана, а предузеће за те намјене годишње обезбиједи више од пет тона рибље млађи.

„Порибљавање вршимо са млађи потрошне пастрмке и шарана. Негдје преко пет тона млађи сваке године наше предузеће купи и уради порибљавање уз помоћ Еколошког удружења у Копачима и Вишеграду“, каже руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета животне средине Дарко Фргања.

На овај начин даје се допринос очувању ријечног екосистема и унапређењу услова за опстанак рибљих врста у Дрини као и њеним притокама.

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Тагови :

Дарко Фргања

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Риба

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