ХЕ Вишеград пружа могућност младима за стицање стручног искуства

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У ХЕ „Вишеград“ настоје младима омогућити да кроз практичан рад стекну нова знања и искуства, те се упознају са пословима и одговорностима које их очекују. За младе који тек започињу, приправнички стаж представља прилику да знање стечено током школовања примјене у пракси и упознају се са будућим радним обавезама.
„Недавно сам добио позив да будем дио пројекта који Влада финансира за приправнике. Одазвао сам се позиву, за сада је све супер“, рекао је Далибор Дикић, приправник у ХЕ „Вишеград“.
У овом предузећу истичу да настоје младе људе укључити у рад још током студирања, омогућавајући им да кроз стручну праксу упознају радни процес, а након завршетка школовања и кроз приправнички стаж додатно усаврше своје знање.
„То је једна и обавеза, потреба и логична ситуација да имамо присутне младе људе који и током студирања долазе на дорађивање стручне праксе у нашу фирму. Упознају се са свим оним практичним дијелом који током студија изучавају“, рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ „Вишеград“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
17 ч0
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму