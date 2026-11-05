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Ускоро тендер за замјену генераторских прекидача вриједан преко 18 милиона КМ

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05.11.2026 10:09

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Хидроелектране на Дрини, Вишеград
Фото: АТВ

У оквиру даље модернизације ХЕ „Вишеград“ у току су припреме за капитални пројекат замјене генераторских прекидача, чија је пројектна вриједност већа од 18 милиона КМ.

Директор ХЕ на Дрини Недељко Перишић најавио је да ће ускоро бити покренута јавна набавка, док је потписивање уговора планирано за почетак наредне године.

У сарадњи са Електропривредом, уз извођача радова тражи се и партнер за финансирање овог подухвата, а сама реализација биће спроведена током периода ниских вода.

Поред тога, у изради је и техничка документација за утврђивање стања турбина и генератора.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Недељко Перишић

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