Аутор:АТВ редакција
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МУП Републике Српске одбацио је тврдње о прекомјерној употреби силе према адвокату Синиши Дерганцу, који је ухапшен у оквиру акције ”Емисар”.
Збор адвоката Источно Сарајево и Адвокатска комора Републике Српске раније су саопштили да најоштрије осуђује непримјерену и прекомјерну употребе физичке силе од стране полицијских службеника приликом хапшења адвоката Дерганца.
”МУП Републике Српске одбацује покушаје да се поступање полицијских службеника у акцији ”Емисар” унапријед квалификује као прекомјера и неоснована употреба силе од стране групе адвоката, посебно имајући у виду да се све околности саме кривичне истраге која се проводи у складу са законом и прописаним процедурама”, саопштио је МУП.
Наводе да полицијски службеници своје послове и задатке обављају професионално, законито и непристрасно, уз поштовање права и достојанства сваког лица.
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”Посебно наглашавамо да статус, професија или друштвени положај било ког појединца не могу бити основ за другачији третман пред законом. Сви грађани су једнаки пред законом и нико не може бити изузет од законитог поступања полиције, нити може очекивати повлаштен положај због свог занимања или друштвеног статус”, наводе у МУП-у Српске.
Адвокатска комора РС саопштила је да примјена насиља и понижавајућег поступања према лицу које не пружа отпор представља директно кршење основних људских права гарантованих Уставом и Европском конвенцијом о људским правима, као и грубо прекорачење полицијских овлашћења прописаних законом.
”Посебно забрињава чињеница да је овакав вид силе примијењен према адвокату, лицу које је носилац правосудне функције од јавног значаја и које је увијек доступно правосудним и полицијским органима”, наводи се у саопштењу.
Они наводе да се на снимцима, који су објављени у медијима, јасно види да је ”брутална сила” примјењена према адвокату Дерганцу и још једном осумњиченом.
”Преостала осумњичена лица уведена су у тужилаштво без употребе претјеране силе и понижавања”, наводи се у реакцији Адвокатске коморе.
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