Детаљи нове тешке несреће - има повријеђених

11.09.2025
17:29
Коментари:0
Тежа несрећа десила се данас, 11. септембра, у мјесту Злаваст код Бугојна, на магистрали Бугојно-Горњи Вакуф.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а СБК, у несрећи су учествовала два возила.
"Несрећа нам је пријављена око 16 сати. Увиђај је у току. Двије особе су лакше повријеђене", казао је дежурни оперативни МУП-а СБК за "Радио Сарајево".
Додао је да је саобраћај отежан те да се преусмјерава до окончања увиђаја.
На фотографијама несреће, види се аутомобил на цести са смрсканим предњим дијелом возила, док је друго возило завршило избачено са коловоза.
