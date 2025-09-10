Logo
Огласио се УКЦ о стању жене која је квадом слетјела у Врбас

Огласио се УКЦ о стању жене која је квадом слетјела у Врбас
Фото: АТВ

Жена М.В. која је повријеђена када је са квадом слетјела у Врбас у Рекавицама код Бањалуке налази се на апаратима за механичку вентилацију, а све даље прогнозе у вези са њеним здравственим стањем су неизвјесне, речено је из УКЦ-а Републике Српске.

Она је смјештена у Клиници за анестезију и интензивно лијечење Универзитетско-клиничког центра Републике Српске пише "Српскаинфо".

Крањска Гора

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

Несрећа се догодила 4. септембра у Рекавицама код Бањалуке, а повријеђеној жени помогли су припадници Оружаних снага БиХ.

Како је саопштено из Министарства одбране БиХ прије неколико дана, дошло је до слијетања квада са шумског пута на десној обали Врбаса на подручју Рекавица, при чему је жена пала на стијене и остала да лежи на истим без свијести.

Припадници 6. пјешадијске бригаде су, како наводе, свједочећи незгоди из непосредне близине, прекинули своје задатке и брзо приступили извлачењу повријеђене особе.

Новак Ђоковић-05092025

Тенис

Добио златну визу! Ево гдје је Ноле "ухваћен" са сином Стефаном

"Чамцима су пришли унесрећеној особи, извршили преглед повреда и пружили прву помоћ. Предузимајући све мјере предострожности, повријеђену особу су чамцем превезли до приступачног дијела обале, како би је служба хитне помоћи, коју су одмах контактирали, могла преузети", саопштено је тада из Министарства одбране БиХ.

