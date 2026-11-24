Аутор:АТВ редакција
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Кантонални суд у Сарајеву у поновљеном суђењу осудио је Саву Маринковића на 45 година затвора, а Александра Мацана на 15 година затвора за убиство полицајаца Адиса Шеховића и Давора Вујиновића.
Пресуда је првостепена и на њу се може уложити жалба Врховном суду Федерације БиХ.
Исти суд је у првом суђењу, 27. децембра 2024. године, Маринковићу изрекао 45, а Мацану 15 година затвора. Врховни суд Федерације БиХ ту је пресуду укинуо због повреда кривичног поступка и наложио ново суђење.
Шеховић и Вујиновић убијени су 26. октобра 2018. године око 4 сата ујутро у Гетеовој улици на Алипашином Пољу, док су били на терену у службеном возилу. Шеховић је преминуо на лицу мјеста, а Вујиновић неколико сати касније у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
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Истрага дуго није имала помака. Мацан се предао Тужилаштву у децембру 2021. године, након тога је ухапшен Марко Трифковић, а Њемачка је 2022. године Босни и Херцеговини изручила Маринковића.
Трифковић је у мају 2024. године склопио споразум о признању кривице и осуђен је на 15 година затвора, пише Кликс.
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