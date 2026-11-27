Аутор:АТВ редакција
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Шест особа повријеђено је у саобраћајној несрећи која се у четвртак послијеподне догодила у мјесту Вржерале код Ливна.
Двије особе задобиле су тешке, а четири лаке тјелесне повреде.
Несрећа се догодила 26. новембра у 17:45 сати на локалном путу Л-1 Подградина – Подхум, а у њој су учествовала два моторна возила.
Повријеђене особе превезене су у Кантоналну болницу др фра Миховил Сучић у Ливну, гдје им је пружена љекарска помоћ.
На возилима је настала већа материјална штета, а увиђај на мјесту несреће обавили су полицијски службеници Полицијске управе Ливно и Полицијске станице Ливно.
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