Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Куманову у Сјеверној Македонији поднијела је кривичну пријаву против мушкарца Б.С. (54) због сумње да је пријетио својој кћерки да ће је запалити, након што је запаљивом течношћу полио собу у породичној кући, пише „Курир.мк“.
Инцидент се догодио 19. новембра, када је мушкарац у породичном дому вријеђао кћерку и упућивао јој пријетње.
Он је након пријетњи полио собу запаљивом течношћу и запријетио да ће запалити и њу и кућу. Против њега је Сектор унутрашњих послова Куманово поднио кривичну пријаву због сумње на кривично дјело угрожавање сигурности.
Осумњичени мушкарац ухапшен је 19. новембра по налогу Основног јавног тужилаштва у Куманову. Након пријаве инцидента и хапшења мушкарца, урађена је и хитна процјена ризика, која је указала на озбиљну опасност по живот, као и физички и психички интегритет жртве.
Тужилаштво је упозорило и на могућност понављања насиља, те је предложило одређивање притвора.
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