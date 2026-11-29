Аутор:АТВ редакција
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Возач из Великог Трговишћа који је са 0,52 промила алкохола у крви налетио на срндаћа добиће одштету од ловачког друштва јер је суд закључио да несрећу не би могао избјећи ни да је био тријезан. Готово три године након догађаја, Општински суд у Златару неправоснажно је пресудио да Ловачко друштво "Лисица" возачу мора исплатити више од 5.500 евра одштете. Пресуда је објављена само дванаест дана након што су на снагу ступила нова правила о накнади штете у случајевима налета на дивљач.
Несрећа се догодила 25. јануара 2024. године око 19.40 часова у Улици Стјепана Радића у Великом Трговишћу. Возач се враћао из правца Жејинаца када је осјетио ударац у лијеву страну аутомобила. Зауставио се и поред пута угледао угинулог срндаћа. Животињу, како је испричао на суду, прије самог ударца није видио. Полиција му је на мјесту догађаја измјерила 0,52 промила алкохола и уручила прекршајни налог.
Општински суд у Златару је 26. новембра ове године донио првостепену пресуду. Њоме је Ловачком друштву "Лисица" наложено да возачу исплати 5.506,35 евра одштете и подмири 2.449,29 евра судских трошкова, заједно са законским затезним каматама. На пресуду је могуће уложити жалбу у року од 15 дана.
Ловачко друштво оспоравало је своју одговорност и висину одштетног захтјева. Пред судом су тврдили да би за несрећу на јавном путу унутар насеља требало да одговара општина. Уз то су истицали да је возач због измјерене количине алкохола сам скривио несрећу.
Суд је због тога затражио саобраћајно и токсиколошко вјештачење. Токсиколошким налазом утврђено је да је измјерена концентрација алкохола могла тек незнатно утицати на возачеве способности. Саобраћајни вјештак био је кључан. Израчунао је да је возачу за заустављање возила, које се кретало брзином до 50 км/ч, било потребно 24,6 метара. Међутим, од тренутка када је најраније могао уочити срндаћа до мјеста налета имао је на располагању само 8,9 метара.
"До налета би дошло и у случају да уопште није био под утицајем алкохола", наводи се у образложењу пресуде. Суд је утврдио да на том дијелу пута није било знака опасности од дивљачи. Примијенио је одредбе Закона о облигационим односима према којима се дивљач на путу сматра опасном ствари. Зато је закључио да за штету одговара ловачко друштво које управља тим ловиштем, а одбацио је аргумент о одговорности општине.
Овај случај пресуђен је према прописима који су важили у вријеме несреће, у јануару 2024. године. У међувремену су се правила промијенила. Измјенама Закона о ловству, које су ступиле на снагу 14. новембра 2026. године, прописано је да носилац права лова одговара за штету ако је она настала због групног лова.
Ако се утврди да кривице нема ни на страни возача ни на страни носиоца права лова и да су обје стране предузеле све разумне мјере, свако сноси своју штету. Хрватски ловачки савез саопштио је да за несреће које су се догодиле од 14. новембра надаље више не прима пријаве по старом систему.
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