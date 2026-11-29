Аутор:АТВ редакција
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У Хрватској је ове године ХИВ дијагностикован код 93 особе, а десет је преминуло од АИДС-а, показују прелиминарни подаци Хрватског завода за јавно здравство.
Готово трећина зараза откривена је у касном стадију или тек након оболијевања од АИДС-а. Од 93 особе, њих 40 имало је претходно познат ХИВ-позитиван статус.
Када је ријеч о новообољелим, 80 је мушкараца и 13 жена, преносе хрватски медији.
Најчешћи пут преноса је полни однос између мушкараца, забиљежен је код 65 особа, а полним односом између мушкарца и жене код 14 особа, ињектирањем дрога код три особе, а код двије особе као вјероватни пут преноса је с мајке на дијете.
У девет случајева пут преноса није забиљежен, а није забиљежен ниједан случај да се болест пренијела трансфузијом.
Република Српска
У овој години пријављено 29 новообољелих особа од ХИВ-а
У Хрватској је од 1985. до 16. новембра ове године укупно забиљежено 2.417 особа с инфекцијом ХИВ-ом, од тога 2.123 мушкарца и 294 жене, а 689 обољело је од АИДС-а. У истом периоду од АИДС-а је умрло 298 особа, а од ХИВ-а и АИДС-а укупно 434. Највише нових пријава забиљежено је 2015, и то 117.
Већина зараза дијагностикована је у доби од 25 до 44 године.
Свјетски дан борбе против ХИВ/АИДС-а обиљежава се 1. децембра, преноси Срна.
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