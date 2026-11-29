Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској је ове године пријављено 29 новообољелих од ХИВ/АИДС, од којих је 18 већ у стадијуму болести АИДС, а 11 је позитивно на ХИВ, док је шесторо преминулих, речено је у Институту за јавно здравство.
Специјалиста епидемиологије у Институту Нина Родић Вукмир изјавила је Срни да се тренутно у Републици Српској од ХИВ инфекције, односно АИДС-а лијечи 150 особа.
"Од укупног броја обољелих, хомосексуалној/бисексуалној популацији припада 45 одсто, хетеросексуалној 24 одсто, а 31 одсто је непознато. Према узрасним категоријама, највећи број пријављених припада групи од 30 до 49 година", рекла је Родић Вукмир.
Према подацима Института, од почетка пријављивања у Републици Српској су регистроване 242 особе обољеле од ХИВ/АИДС-а, а од посљедица ове болести до сада је умрло њих 38.
Поводом 1. децембра – Свјетског дана борбе против ХИВ/АИДС-а, Институт за јавно здравство Републике Српске подсјећа на значај континуиране едукације, превенције, правовременог тестирања и раног откривања ХИВ инфекције, као и на важност смањења дискриминације особа које живе са ХИВ-ом.
Вукмирова је навела да у оквиру Службе за епидемиологију у Институту више од 15 година постоји и ради Савјетовалиште за добровољно, повјерљиво и анонимно савјетовање и тестирање на ХИВ, хепатитис Б и Ц и сифилис.
Услуге су бесплатне, анонимне и повјерљиве, чиме се, како је истакла, грађанима омогућава да без страха од осуде или откривања идентитета потраже информације, процијене властити ризик и обаве тестирање.
Свијет
Сљедеће године могућ раст броја инфицираних ХИВ-ом?
"Институт континуирано ради на проширивању доступности ових услуга и обухватању различитих популација. С тим циљем организују се активности вечерњег тестирања и савјетовања, тестирање и едукативне активности у казнено-поправним установама, као и сарадња са студентском популацијом", рекла је Вукмирова.
Намјера је да се могућности савјетовања и тестирања приближе што већем броју људи, посебно онима који због различитих околности ријеђе користе редовне здравствене услуге или имају отежан приступ информацијама и превентивним програмима.
Поводом Свјетског дана борбе против ХИВ/АИДС-а, из Института за јавно здравство Републике Српске су позвали грађане да се информишу, одговорно брину о свом здрављу и користе доступне услуге савјетовања и тестирања.
"Тестирање је чин одговорности према себи и другима. Знање, правовремено откривање и лијечење омогућавају квалитетнији живот, а разумијевање и подршка доприносе друштву без стигме и дискриминације", нагласила је епидемиолог Нина Родић Вукмир.
Према најновијим процјенама УНАИДС-а и Свјетске здравствене организације, у свијету је 2025. године са ХИВ инфекцијом живјело око 41 милион људи, међу којима је 1,3 милиона дјеце узраста до 14 година.
Током исте године око 1,2 милиона људи новоинфицирано је ХИВ-ом, док је приближно 570.000 особа умрло од болести повезаних са АИДС-ом. Од укупног броја особа које живе са ХИВ-ом, око 32,1 милион прима антиретровирусну терапију.
Иако је захваљујући савременој терапији број смртних исхода повезаних са АИДС-ом значајно смањен, епидемија није заустављена. Посебно забрињава чињеница да је током 2025. године ХИВ инфекцију стекло око 93.000 дјеце.
Највеће оптерећење ХИВ епидемијом и даље је у афричком региону, у којем живи око 64 одсто свих особа са ХИВ инфекцијом у свијету. Међутим, ХИВ је присутан у свим дијеловима свијета и ниједна земља није изван овог јавноздравственог изазова.
Друштво
Број нових ХИВ инфекција могао би поново да расте од 2027. године
Из СЗО су навели да посебан проблем и даље представљају стигма и дискриминација, које не утичу само на квалитет живота особа са ХИВ-ом, већ их често одвраћају од тестирања, тражења здравствене помоћи и укључивања у лијечење.
Особа која живи са ХИВ-ом, уз правовремено откривање инфекције и редовну терапију, може имати дуг и квалитетан живот, радити, стварати породицу и бити активан члан заједнице.
ХИВ се не преноси свакодневним социјалним контактима, загрљајем, руковањем, кориштењем заједничког прибора за јело нити боравком у истој просторији, преноси Срна.
Ризик постоји првенствено незаштићеним сексуалним односом, контактом са зараженом крвљу и са мајке на дијете током трудноће, порођаја или дојења, уколико се не примјењују одговарајуће превентивне мјере.
Особе које узимају терапију и постигну трајно немјерљиву количину вируса у крви не преносе ХИВ сексуалним путем.
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