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Велики хуманитарни пројекат 15 по реду "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске" прихватили су градови: Градишка, Требиње и Приједор. Сваки од тих градова прихватиће по 50 српских основаца и просвјетних радника са Косова и Метохије.
Одбор за помоћ Косову и Метохији из Бањалуке половином новембра упутио је допис градовима и општинама Републике Српске да узму учешће у хуманитарном пројекту "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске" који ће Одбор реализовати од 19. до 27. јуна 2027. године. Овај пројекат подржаће као и протеклих година Министарство просвјете и културе, институције, градови, општине, основне школе и велики број породица Републике Српске.
"Позивамо и вјерујемо да ће до краја пријавног рока многи градови и општине Српске прихватити овај значајан пројекат повезивања српске дјеце, породица, основних школа градова и општина са Косова и Метохије и Републике Српске", истакао је Милорад Арлов, предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији из Бањалуке.
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Од 2012. до 2026. године у око 35 градова и општина Српске седам или осам дана код својих вршњака и породица боравило је преко десет хиљада српских основаца и просвјетних радника са Косова и Метохије.
Из Одбора позивају све у Републици Српској да позову још само данас 1434 и помогну дјецу и младе са потешкоћама у развоју и српску омладину на Косову и Метохији. Хуманитарна акција "61 Дан хуманости за Косово и Метохију траје од 01. октобра до данас 30. новембра, преноси РТРС.
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