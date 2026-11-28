Аутор:Лана Остојић
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Министарства мијењају надлежности, а један ресор добија потпуно нови дјелокруг рада – приједлог је то мандатара за састав Нове Владе Републике Српске. Влада улази у реорганизацију, која доноси и промјене у досадашњој структури извршне власти.
"Садашње Министарство управе и локалне самоуправе постало би Министарство јавне управе, локалне самоуправе и дигиталне трансформације. Уз рад управе локалних заједница овај ресор би преузео одговорност за развој електронских услуга у администрацији", рекао је Игор Додик, мандатар за састав нове Владе Републике Српске.
Министарство привреде и предузетништва добило би нови ресор у који би спадали послови рада и запошљавања, надлежност Фонда ПИО и Завода за запошљавање. Социјална и инвалидска заштита чиниле би једно министарство. Заштита животне средине издвојила би се из ресора просторног уређења, грађевинарства и екологије и прешла у надлежност Министарства трговине и туризма, које би добило нови назив – Министарство трговине, туризма и заштите животне средине.
"На овоме радимо данима, вриједно раде стручни људи. И све ингеренције које су унутар тренутних министарстава биће пребачене у ово, као што сам вам сада прочитао - и то ће се наћи, ја се надам, на дневном реду сљедеће Народне скупштине Републике Српске", рекао је Игор Додик, мандатар за састав нове Владе Републике Српске.
Народни посланици о овим законским измјенама требало би да одлучују првог децембра. Представници СНСД-а сагласни су са најављеним промјенама, за које сматрају да ће дати снажан импулс развојним политикама Републике Српске. Задовољни су и појединачним политикама које им је представио мандатар, као и планом рада и управљања новом Владом.
"Ово јесте Влада континуитета, али Влада са једном сасвим другом динамиком рекла бих и оним нечим што је било потребно, можда, и у неком претходном периоду да обратимо пажњу – а то је да разумијемо оно што су потребе будућности, потребе младе популације коју треба задржати у Републици Српској и омогућити им оно што се зове пристојан, стабилан живот", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине.
Први конкретан задатак нове Владе биће упућен Министарству унутрашњих послова. Од МУП-а ће бити затражено да припреми правилник о обавезним безбједносним провјерама функционера и њихових најближих сарадника. Провјере би обухватиле министре, директоре и именована лица, али и њихове сараднике, секретаре и возаче.
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