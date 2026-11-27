Аутор:АТВ редакција
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У Србији, када се посматра укупна популација, око шест одсто дјевојчица ступи у брак прије пунољетства, док у ромској заједници тај проценат достиже 56 одсто, саопштено је из Владе.
Министар без портфеља у Влади Србије у техничком мандату задужена за родну равноправност, спречавања насиља над женама и политичко и економско оснаживање жена Татјана Мацура истакла је да се дјечији бракови не смију оправдавати обичајима, културом или традицијом јер дјеци, посебно дјевојчицама, одузимају право на дјетињство, образовање, безбједност и самостално одлучивање о будућности.
Мацура је, поводом Међународног дана за елиминацију дјечијих раних и принудних бракова, указала на потребу за циљаним превентивним мјерама, раним препознавањем ризика и активнијим укључивањем школа, породица, институција и локалних заједница, преноси Срна.
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Она је посебно истакла значај задржавања дјевојчица у систему образовања, као и потребу да дјечији бракови буду препознати као облик насиља који захтијева јасну институционалну реакцију и одговорност у складу са законом.
Напомињући да је за искорјењивање ове појаве неопходна дугорочна сарадња свих релевантних актера, Мацура је поручила да право сваког дјетета на безбједно одрастање и дјетињство мора бити изнад сваког обичаја или друштвеног оправдања.
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Мацура, која је на челу Коалиције за окончање дјечијих бракова у Србији, рекла је да ова појава представља озбиљно кршење права дјетета и облик насиља над дјецом.
Међународни дан за елиминацију дјечијих раних и принудних бракова ове године се први пут обиљежава у Србији и свијету.
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